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AK Parti'den Teröre Karşı Mücadele Vurgusu

Leyla Şahin Usta, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:48
AK Parti'den Teröre Karşı Mücadele Vurgusu

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye'de terör ve teröristlerle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Usta, "Terör ve teröristlerle silahlı mücadele, onlara destek veren siyasi yapılarla birlikte hukuk çerçevesinde sürecektir." şeklinde ifade etti.

Kürt Sorunu Üzerine Açıklamalar

Usta, yaptığı yazılı açıklamada Kürt sorununu ele alarak, "Türkiye'de artık Kürt sorunu bulunmamaktadır. Hiçbir farklı din ve etnik kökene sahip vatandaşlarımızın sorunları yoktur. Asıl sorun, Kürt kardeşlerimizi siyasi çıkarlar için kullanmaya çalışanlardır." dedi.

Mücadelenin Kapsamı

Usta, mücadelelerinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında hukukun üstünlüğü çerçevesinde devam edeceğini vurgulayarak, "Terör ile olan mücadelenin kararlılıkla süreceğini bilmelerini isteriz." diye ekledi.

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