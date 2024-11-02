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AK Parti'den Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, terörle mücadelede birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:45
AK Parti'den Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

AK Parti'den Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin Çankırı Merkez İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadele ve Yargı Bağımsızlığı

Akbaşoğlu, terörle irtibatı ve iltisakı tespit edilen kişilerle ilgili bağımsız bir şekilde yürütülen soruşturmalara karşı yapılan hakaretlerin toplumda yarattığı rahatsızlığa dikkat çekti. "Türkiye birkaç gündür muhalefetin bu tutumunu izliyor," diyerek durumu eleştirdi.

Terör Saldırılarına Tepki

Konuşmasına Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek başlayan Akbaşoğlu, bu tür saldırıların Türkiye'nin ilerlemesini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Büyük Türkiye Hedefi

Yeni bir dönemden bahseden Akbaşoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. "Türkiye’nin büyük ve güçlü bir gelecek hedefi için el birliğiyle çalışmalıyız," dedi.

İç Cepheyi Tahkim Etmek

Akbaşoğlu, milletin kardeşliği ve dayanışmasının önemine vurgu yaparak, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti. "Bu süreçte bize büyük sorumluluklar düşüyor," şeklinde konuştu.

Disiplin Yönetmeliği ve Kamu Görevlileri

Bir belediye başkanının terörle ilişkisi nedeniyle açığa alındığını anımsatan Akbaşoğlu, bunun yasal bir uygulama olduğunu ifade etti. Kamu görevlilerinin yargılanmasının önemine dikkat çekti.

Dış Tehditler ve Birlik Çağrısı

Netanyahu'nun söylemlerine de dikkat çeken Akbaşoğlu, Türkiye’nin iç ve dış tehditlere karşı kenetlenerek hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hep birlikte bu tehditlere dur demeliyiz," dedi.

Kongrede AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ile partililer de yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Çankırı Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Çankırı Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu.

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