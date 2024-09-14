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AK Parti'den Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Erkan Kandemir, Rize'de Türkiye Yüzyılı sürecine dair umutlarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 17:05
AK Parti'den Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Türkiye Yüzyılı Başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rize'de gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Kandemir, "Önümüzdeki süreçte Türkiye Yüzyılı ile bambaşka, yepyeni ve iddialı bir sürece yelken açıyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liderliği

Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini överek, Türkiye'nin onun yönetimi altında bir çağ açtığını belirtti. "Türkiye Yüzyılı derken, Türkiye'yi merkez aldığımız yepyeni bir heyecandan bahsediyoruz" diyen Kandemir, geleceğe umutla baktıklarını vurguladı.

AK Parti'nin Gelecek Vizyonu

Kandemir, "AK Parti ilk seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olacak. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşallah bu defa ikinci tura kalmadan birinci turda büyük çoğunlukla seçimi kazanacak," sözleriyle partinin hedeflerini dile getirdi.

Milletin Önemi

Erkan Kandemir, konuşmasında, "Biz bu milletin hakkını ödeyemeyiz. 2023 yılında yedi düvelin bir araya geldiği seçimde kurulan tuzakların farkına varan bu milletin hakkını ödeyemeyiz. Millet bizim başımızın tacı," ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, partililerden birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerini istedi.

Toplantıya Katılım

Toplantıya, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer partililer katıldı. Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, yeni stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (sağ 6), AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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