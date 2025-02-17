AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Mesaj: 'Önce Kötü Sicilinizi Temizleyin'

Akbaşoğlu'ndan Kritik TÜSİAD Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın önce kötü sicilini temizlemesi gerektiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Yanlışlıklarının düzeltilmesine dönük çok büyük performans sergilemesi lazım ki sonra konuşma imkanı bulabilsin" ifadelerini kullandı.

Meclis Gündemi Değerlendirildi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yapan Akbaşoğlu, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda sanayi ve ticareti ilgilendiren düzenlemeleri de içeren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun görüşmelerinin yapılacağını belirtti.

Teklifin TÜBİTAK ve KOSGEB ile ilgili düzenlemeleri içerdiğini ifade eden Akbaşoğlu, ayrıca doğal gazla ilgili Azerbaycan ile yapılan uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair teklifin de ele alınacağını kaydetti.

Uluslararası Anlaşmalar ve Türkiye'nin Hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, bu ziyaretlerde 48 anlaşma imzalandığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası platformlarda hak ve menfaatlerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.

Türkiye'nin sadece kendi refahı için değil, bölgemdeki ve dünyadaki mağdurlar ve adalet bekleyenler için mücadele edeceğini ifade eden Akbaşoğlu, her zaman haklının yanında olacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Eleştiriler

Akbaşoğlu, muhalefetin yaşadığı sorunlara da değinerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üslubunu bozduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde bazı ifadeler kullandığını söyledi. Özel’in, Ziya Gökalp'ın şiirini değiştirerek okuduğuna dikkat çeken Akbaşoğlu, Özel'in kültür ve sanata dair bilgisi konusunda eleştirilerde bulundu.

TÜSİAD Üzerine Değerlendirme

Akbaşoğlu, TÜSİAD yönetiminin, "28 Şubat postmodern darbesinin" yıl dönümü öncesinde eski alışkanlıklarını sergilediğini belirtti. Akbaşoğlu, bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, TÜSİAD'ın 28 Şubat'ta ortaya koyduğu yaklaşımın Türkiye'ye büyük zarar verdiğini ifade etti.

"Türkiye'nin ekonomisini büyütmek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak doğrultusunda TÜSİAD yönetiminin kendi sorumluluklarını kuşanması çok daha isabetli bir yol olacaktır" diyen Akbaşoğlu, kongrenin bu hafta sonu 8. Olağan Kongresi hakkında da bilgi verdi.