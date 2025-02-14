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AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Tepki: "Demokrasiye Meydan Okudular"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜSİAD'ı demokrasiye meydan okumakla suçladı. Siyasi istikrar vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:54
AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Tepki: "Demokrasiye Meydan Okudular"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan TÜSİAD'a Sert Çıkış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜSİAD'ın son açıklamalarını eleştirerek, "TÜSİAD açıkça güven ve istikrarı sabote etmiştir. Siyaseti tahakküm altına alma ve dizayn etme, yargıya talimat verme küstahlıklarını demokratik hukuk düzenimizin kabul etmesi düşünülemez" dedi.

Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklamalar yapmasının normal olduğunu ancak kaosa davetiye çıkarmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Demokrasiye Meydan Okuma İfadesi

TÜSİAD'ın demokrasiye karşı bir tavır sergilediğini ifade eden Kaya, "Geçmişinde demokrasiye tuzak kuran, meşru hükümetleri devirmede rol alan bir işveren örgütünün alenen hükümeti hedef alan beyanları açıkça demokrasiye meydan okumaktır" şeklinde konuştu.

Kaya, TÜSİAD yönetiminin Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa, demokrasi karşıtı geçmişi ile alnındaki lekeyi silmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, asrın felaketini bile seyreden baronların, 'güven bunalımı' çağrısı yapmasını eleştirerek, "Bu tavır hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Baronlara Meydanı Bırakmayacağız"

Kaya, demokrasi ve hukuk düzeninden yana olan herkesin TÜSİAD'ın meydan okumasına yanıt vermesi gerektiğine işaret ederek, "AK Partimiz bugüne kadar demokrasiye kast eden hiçbir ihanete geçit vermemiştir" dedi. Toplumsal huzuru, güveni, refahı, kalkınmayı ve büyümeyi demokratik istikrarla korumak için mücadele ettiklerinin altını çizen Kaya, "Para bende diyerek kendilerini milli iradenin üstünde gören baronlara meydanı bırakacak değiliz" şeklinde konuştu.

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