AK Parti'den Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nde Sert Mesaj

Zafer Sırakaya, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nde ırkçılığın insanlık için bir tehdit olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:55
AK Parti'den Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nde Sert Mesaj

Zafer Sırakaya'dan 21 Mart Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Sırakaya, tüm din, inanış, dil, coğrafya ve kültürlerde insan hayatının değerli ve kutsal olduğunu vurgulayarak, insanın tek bir ırk olmasına dikkat çekti. "Coğrafi koşulların, genetik etmenlerin sonucu olan farklılıklar, insanlığın en güzel ve özel zenginliğidir. Bu zenginlikleri sınıflandırarak insanı, insandan üstün görmek tam anlamıyla bağnazlıktır" dedi.

Irkçılığın Tehdidi

Irkçılığı, çeşitli saiklerle gerçekleştirilen katliamları ve soykırımları meşru kılmak için kullanılan bir kılıf olarak tanımlayan Sırakaya, "Bizim inancımız ve medeniyet kodlarımıza göre, ırkına, rengine, dinine, inancına bakmadan, tüm topluluklar Hazreti İnsandan müteşekkildir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ırkçılık ve nefret söylemleri ile işlenen suçlarda büyük bir artış gözlemlendiğini belirten Sırakaya, aşırı sağcı partilerin güçlenmesinin toplumsal korku ve öfkeyi körüklediğini kaydetti.

Uluslararası Önlemler Önemli

Sırakaya, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nün, yalnızca bir gün olarak kalmaması için uluslararası acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. "Tarihinde ırkçılık lekesi bulunmayan bir devlet geleneğinin temsilcileri olarak, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi insanlığın altına mayın döşeyen habis urlarla mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'deki İhtiyaç Sahiplerine 1500 Gıda Kolisi Dağıttı
2
Gazi Üniversitesi'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Etkinliği
3
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
4
Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı
5
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi
6
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
7
Pakistan'a Starlink İçin Geçici Sertifika Verildi

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek