AK Parti'den Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nde Sert Mesaj

Zafer Sırakaya'dan 21 Mart Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Sırakaya, tüm din, inanış, dil, coğrafya ve kültürlerde insan hayatının değerli ve kutsal olduğunu vurgulayarak, insanın tek bir ırk olmasına dikkat çekti. "Coğrafi koşulların, genetik etmenlerin sonucu olan farklılıklar, insanlığın en güzel ve özel zenginliğidir. Bu zenginlikleri sınıflandırarak insanı, insandan üstün görmek tam anlamıyla bağnazlıktır" dedi.

Irkçılığın Tehdidi

Irkçılığı, çeşitli saiklerle gerçekleştirilen katliamları ve soykırımları meşru kılmak için kullanılan bir kılıf olarak tanımlayan Sırakaya, "Bizim inancımız ve medeniyet kodlarımıza göre, ırkına, rengine, dinine, inancına bakmadan, tüm topluluklar Hazreti İnsandan müteşekkildir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ırkçılık ve nefret söylemleri ile işlenen suçlarda büyük bir artış gözlemlendiğini belirten Sırakaya, aşırı sağcı partilerin güçlenmesinin toplumsal korku ve öfkeyi körüklediğini kaydetti.

Uluslararası Önlemler Önemli

Sırakaya, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü'nün, yalnızca bir gün olarak kalmaması için uluslararası acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. "Tarihinde ırkçılık lekesi bulunmayan bir devlet geleneğinin temsilcileri olarak, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi insanlığın altına mayın döşeyen habis urlarla mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.