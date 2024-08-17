AK Parti'den Yurt Dışındaki Vatandaşlara Destek

Yurt Dışındaki Türkler İçin Destek Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil dönüşü yurt dışına dönen Türk vatandaşlarını uğurladı.

Gurbetçilerin Sorunlarını Önemsiyoruz

Sırakaya, Edirne'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarını ve sorunlarını kendilerine dert edindiklerini ifade etti. "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını kendimize dert ediniyoruz ve bunlara çözüm üretme gayreti içindeyiz," dedi.

Kapıkule ve Sınır Kapıları Üzerindeki Yoğunluk

Sırakaya, Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy gibi sınır kapılarından geçen yıl 7 milyonun üzerinde yolcun geçiş yaptığını kaydetti. Bu yıl sadece 22 Haziran ile 15 Ağustos döneminde 509 bin araç ve yaklaşık 2 milyon 71 bin kişinin bu kapılardan geçtiğini belirtti.

Türkiye İle Yurt Dışında Yaşayan Türkler Arasındaki Bağ

"Bu sayıyı topladığınızda 56 bin insanın çıkış yaptığını görüyoruz," diyen Sırakaya, Edirne Valiliği ve gümrük memurlarına çabaları için teşekkür etti. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki siyasi tercihleri üzerinden düşmanlaştırma eğilimlerinin varlığına dikkat çekerek, bu anlayışı reddettiklerini vurguladı.

Avrupa'daki Ayrımcı Eğilimlere Dikkat Çekti

Sırakaya, Avrupa'da popülist siyasi partilerin ayrımcı söylemlerine karşı uyarılarda bulundu ve yurt dışında yaşayan her vatandaşın Türkiye'nin asli unsuru olduğunu belirtti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere iyi yolculuklar dileyen Sırakaya, Türk bayrağı ve hediyeler de dağıttı. Ziyarette ayrıca AK Parti'den milletvekilleri ve yerel yöneticiler de Sırakaya'ya eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda), Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya ve beraberindekiler sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda), Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya ve beraberindekiler sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda), Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya ve beraberindekiler sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda), Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya ve beraberindekiler sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda), Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya ve beraberindekiler sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda), Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya ve beraberindekiler sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağda), Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya ve beraberindekiler sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.