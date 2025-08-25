DOLAR
AK Parti'den Zafer Haftası İçin Video: Malazgirt 954, Büyük Taarruz 103

AK Parti, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü için hazırladığı videoyu NSosyal hesabından paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:46
NSosyal paylaşımında "Korkma" vurgusu

AK Parti, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü anısına hazırlanan videoyu paylaştı.

AK Parti'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açtık, Dumlupınar'da bu toprakları ebedi yurdumuz kıldık. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya uzanan kutlu yürüyüşte, milletimizin tek bir sözü vardı. Korkma. Aynı ruh ve aynı iradeyle Milli Zafer Haftası kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

Paylaşılan videoda ise Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile Büyük Taarruz'un 103. yılına vurgu yapıldı.

Videoda, "Hayber'de açılan kapıları hatırlayanlar o şevk ve heyecanla bilmem kaç katı düşmana karşı Anadolu kapılarını Türklere açtılar, Nizam-ı Alem diyen kahramanlar." ve "8 asır sonrasında yine bir Ağustos ayında, bu defa güneşin battığı yerde kıyamet var... Burası Dumlupınar, bağrında Mustafa Kemal Paşalar..." sözleri aktarıldı.

