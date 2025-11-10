AK Parti Dikili İlçe Teşkilatı'nda Devir Teslim: Mehmet Akif Güveli Başkanlığa Geldi

AK Parti Dikili İlçe Teşkilatı'nda devir teslim

Mehmet Akif Güveli, Tahsin Şekerci'den görevi devraldı

AK Parti Dikili İlçe Teşkilatında görev değişimi gerçekleşti. Mehmet Akif Güveli, başkanlık görevini Tahsin Şekerci'den devraldı.

AK Parti Dikili İlçe Teşkilatında düzenlenen devir teslim törenine partililer, teşkilat üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Yeni İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli, geçmiş dönemde görev yapan Tahsin Şekerci ve yönetimine teşekkür etti ve "Bugüne kadar yapılan hizmetlerin aksamadan devam etmesi için çalışacağız. Bu dava bir hizmet yarışıdır, bizler de bayrağı daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası yapılan açıklamada, AK Parti Dikili Teşkilatı'nın yeni dönemde yerel çalışmalara ve vatandaş buluşmalarına ağırlık vereceği vurgulandı.

