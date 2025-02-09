AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün İstifası Alındı

AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün İstifası Resmi Olarak Alındı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül’ün istifasını resmen duyurdu. Bu gelişme, partinin sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna yansıtıldı.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

Yapılan açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir." Bu bağlamda, gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alındığı ve olayla ilgili tahkikatların başlatılacağı vurgulandı.