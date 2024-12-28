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AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi Coşkuyla Gerçekleştirildi

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, partinin birlik ve beraberliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:16
AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi Coşkuyla Gerçekleştirildi

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi Coşkuyla Gerçekleştirildi

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Bak, "AK Parti teşkilatları, aynı davanın neferleri. Teşkilat demek; sevgi, kardeşlik, birlikte yol yürümek demek." ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bu yana teşkilata emek veren herkesi sevgiyle selamlayan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola devam ettiklerini vurgulayarak, "Mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten gurur duyuyoruz. Durmak yok, yola devam." dedi.

AK Parti’nin Başarılı Süreci

Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuştu. Dağ, "Dünyanın hiçbir yerinde, 23 yıllık bir siyasi partinin 22 yıl iktidarda kaldığı ve girdiği her seçimi kazandığı başka bir ülke yok." dedi. 23 yıl boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarını kaydeden Dağ, "Yılmadık, yıkılmadık, yorulmadık" diyerek partinin kararlılığını vurguladı.

Kadın Hakları ve Kazanımları

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise konuşmasında 2001 yılında yola çıkarken "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini belirtti. Keşir, "Kadınlar, 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla eğitimde, siyasette, iş hayatında en önemli Cumhuriyet kazanımları elde ettiler." derken, kadın istihdamındaki artışa da dikkat çekti.

Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi. Tek listeyle girilen seçimde, Hasan Şengüloğlu, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve diğer partililer de katıldı.

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi, Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Gençlik...

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi, Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, (sağ 6), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sol 7), AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sol 6) katıldı.

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi, Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Gençlik...

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi, Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, (sağ 6), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sol 7), AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sol 6) katıldı.

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