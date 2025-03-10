AK Parti, Emekli Bayram İkramiyesini 4 Bin TL'ye Yükselten Teklifi Meclise Sundusundu

AK Parti, Emekli Bayram İkramiyesini Yükseltiyor

AK Parti, emekli bayram ikramiyesini de kapsayan yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda aldıkları ikramiye tutarının, yapılan değerlendirmelerle 3.000 liradan 4.000 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Teklifin İçeriği

Güler, düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 18 maddeden oluştuğunu belirtti. Teklif, kamu zararının önlenmesi ve sosyal desteklerin artırılması gibi önemli düzenlemeler içeriyor.

Emekli Maaşları ve Doğum Yardımı

Güler, yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bu artıştan faydalanacağını ve bu izin bütçe etkisinin 30 milyar liranın üzerinde olacağına dikkat çekti. Ayrıca, doğum yardımlarının artırılmasının ve ailelerin mali yükünün hafifletilmesinin planlandığını vurguladı.

Yabancı Plakalı Araçlar ve Diğer Düzenlemeler

Güler, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalardaki ihlallere karşı kademeli idari para cezası uygulanacağını kaydetti. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonunun denetim raporlarının TBMM'ye sunulmasını sağlayacak düzenlemeler de teklif içerisinde yer almakta.

CHP ve Siyasi Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Güler, Özel'in sunduğu belgelerin geçersiz olduğunu savundu. Güler, Özel'in Bursa'daki harcamaları konusunda da yanıt vermesini talep etti.

Sonuç

Güler, Cumhurbaşkanı maaşlarıyla ilgili düzenlemenin de gündeme geleceğini ve bu düzenlemenin de mevcut konulardaki boşlukları gidereceğini belirtti.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.