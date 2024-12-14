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AK Parti Erzurum Kongresi: Fatih Şahin’den Güçlü Mesajlar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Erzurum’da düzenlenen kongrede Türkiye’nin gelişimini ve parti kimliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:01
AK Parti Erzurum Kongresi: Fatih Şahin’den Güçlü Mesajlar

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Erzurum'daki 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Şahin, AK Parti'nin muhafazakar demokrat siyasi kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, merkezine insanı alan hizmet odaklı bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

Kongrenin Hayırlı Olmasını Diledi

Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Şahin, kongrenin Erzurum ve ülke için hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti’nin Temelleri

23 yıl önce milletin gönlünden doğduğunu ifade eden Fatih Şahin, "AK Parti, kadınıyla, erkeğiyle, genç ve yaşlısıyla bütün Türkiye'nin, 81 vilayetin, 86 milyonun partisidir. Bu parti, herhangi bir grubun ideolojisinin değil, tüm milletin partisidir" dedi.

Demokraside ve İnsan Haklarında Önemli Mesafeler

Şahin, 23 yıllık süre zarfında demokratikleşme, insan hakları, bilim, sanayi ve teknolojide önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Çalışmaya devam ettikçe daha yapacak çok iş olduğunu fark ediyoruz" diye konuştu.

Savunma Sanayisindeki Başarılar

Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarılara dikkat çeken Şahin, "Silahlı hava araçları, insansız hava araçları alanında dünyanın en önde gelen ülkesi haline geldik. 185 ülkeye bu ürünleri ihraç eden bir Türkiye var artık" ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Üretim Artışı

Son yıllarda savunma sanayisindeki yerlilik oranının %20'lerden %80'e yükseldiğini açıklayan Şahin, yerli otomobil Togg'un bu yıl içinde satış rakamlarıyla rekor kırarak piyasada lider konumuna geldiğini belirtti.

Türkiye'nin Bölgesel Rolü

Fatih Şahin, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde bölgesinde yükselen bir güç haline geldiğini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti, 21. yüzyıla damgasını vuran ülke olacaktır" şeklinde sözlerini tamamladı.

Şahin ayrıca, Esed ailesinin zulmünün sona ermesi ile Türkiye'nin Suriyelilerin yanında durduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum milletlerin umudu olduğunu vurguladı.

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