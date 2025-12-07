AK Parti Eskişehir Heyeti Mustafa Destici’yi Ziyaret Etti

Ziyaretin Detayları

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile ilçe belediye başkanları, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkez binasında ziyaret etti.

Ziyarette yer alanlar arasında Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İl Başkan Yardımcısı Şükrü Akbıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çınar bulunuyordu.

Görüşmede Ele Alınan Konular

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve belediye başkanları, Eskişehir’in mevcut sorunları, ilçelerdeki ihtiyaçlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Genel Başkan Mustafa Destici'ye kapsamlı bilgi verdi.

Mustafa Destici, Eskişehir’e hizmet etmekten memnuniyet duyacağını belirterek yürütülen çalışmalara destek vereceğini ifade etti ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

