AK Parti Eskişehir Heyeti Mustafa Destici’yi Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve ilçe belediye başkanları BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret ederek Eskişehir’in sorunları ve projeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:45
AK Parti Eskişehir Heyeti Mustafa Destici’yi Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Heyeti Mustafa Destici’yi Ziyaret Etti

Ziyaretin Detayları

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile ilçe belediye başkanları, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi genel merkez binasında ziyaret etti.

Ziyarette yer alanlar arasında Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İl Başkan Yardımcısı Şükrü Akbıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çınar bulunuyordu.

Görüşmede Ele Alınan Konular

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve belediye başkanları, Eskişehir’in mevcut sorunları, ilçelerdeki ihtiyaçlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Genel Başkan Mustafa Destici'ye kapsamlı bilgi verdi.

Mustafa Destici, Eskişehir’e hizmet etmekten memnuniyet duyacağını belirterek yürütülen çalışmalara destek vereceğini ifade etti ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BBP GENEL BAŞKANI...

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BBP GENEL BAŞKANI...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL
2
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
3
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
4
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Site Otoparkını Su Bastı
5
Besni'de Yoğun Sis Görüşü 10-20 Metreye Düşürdü
6
Ordu Fatsa'da Üç Tekerlekli Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Malatya Darende'de Kayıp 80 Yaşındaki Hasan Yaşar İçin Arama Başlatıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi