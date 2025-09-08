AK Parti Gençleri 'Boş Sıralar' Etkinliğiyle Gazze'deki Çocukları Andı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlıkları, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kırıkkale ve Sivas'ta İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukları anmak için Boş Sıralar etkinliği düzenledi.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda, boş sıraların üzerine Filistin bayrağı serildi, kalem, defter ve silgi bırakıldı. Katılımcılar Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Yunus Emre Yiğitcan, yeni eğitim öğretim yılının başladığını anımsatarak milyonlarca çocuğun okullarına döndüğünü, ancak Gazze'de binlerce sıranın boş kaldığını söyledi. Yiğitcan, 'Ancak Gazze'de manzara bambaşka. Orada binlerce sıra bomboş çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil' diyerek, 'Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti' ifadelerine yer verdi.

Yiğitcan açıklamasında ayrıca çocukların çantalarının arkada asılı kaldığını, defterlerinin hiç açılmadığını ve Gazze'de yüzlerce okulun yerle bir olduğunu vurguladı.

Programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Doğan, partililer ve Kırıkkale Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.

Sivas

Sivas’ta Sivas Devlet Hastanesi önünde düzenlenen etkinlikte okul sıralarına İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin, Amir, Mahmud ve Olina'nın fotoğrafları konuldu. Sıralarda 'Bu sıralar boş, çünkü İsrail çocukları öldürdü' yazılı afişler yer aldı.

AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Çelikten, Gazze’de yüzlerce okulun yerle bir edildiğine ve sınıfların enkaza döndüğüne dikkat çekerek, 'Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi' dedi.

Çelikten, 'Çocukların dünyasıyla birlikte yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit olundu' diyerek, 'Henüz 6 yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind’in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep’in, enkazda can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan' sözlerine yer verdi.

Her iki ildeki etkinlik de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle boş kalan sıraları ve kaybedilen çocukların hayallerini görünür kılmayı amaçladı.

