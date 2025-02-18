AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, İzmir'de teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek, gençlerin parti çatısı altında toplanması için yapılacak yeni projeleri paylaştı.

Partiden yapılan açıklama doğrultusunda, İbiş, AK Parti İzmir İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, yeniden başkanlığa seçilen Bilal Saygılı'ya başarılar diledi. Ardından, İzmir Gençlik Kolları il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

Yusuf İbiş, toplantıda şu önemli ifadeleri kullandı: "AK Gençlik olarak büyük mirası geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlendik. Hep birlikte daha fazla çalışarak, İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti'nin gücünü ve vizyonunu göstermeye devam edeceğiz."

İbiş, ayrıca, "Önümüzde büyük hedefler, kutlu bir mücadele var. Yeni projeler, etkinlikler ve saha çalışmalarıyla daha fazla gencimizi AK Parti çatısı altında bir araya getireceğiz. İzmir'in gençlerine dokunacak ve onların enerjisini davamızla bütünleştireceğiz. Unutmayalım ki, AK Parti sadece bir siyasi parti değil, geleceğin davasıdır" şeklinde konuştu.

İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ise, her zaman sahada olacaklarını ve Türkiye'nin geleceğini inşa etmede katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Toplantı sonunda, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş (ortada), AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Yusuf İbiş, burada AK Parti İzmir Gençlik Kolları il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. İbiş'e, İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli (sol 3) de eşlik etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş (ortada), AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Yusuf İbiş, burada AK Parti İzmir Gençlik Kolları il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. İbiş'e, İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli (sol 3) de eşlik etti.