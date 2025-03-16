AK Parti Gençlik Kolları'ndan 'Gazze'de Ramazan' Sergisi

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Önemli Bir Sergi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Gazze'de yaşanan insani krizi gözler önüne seren fotoğraf ve görsellerin yer aldığı 'Gazze'de Ramazan' sergisini tüm illerde açtı. Bu sergi, Gazze'deki insanlık dramına ve ramazanın manevi iklimine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Başkan Yusuf İbiş'in Açıklamaları

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, 14 Mart'ta başlatılan sergiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yıllardır insanlık dışı bir abluka ve bombardıman altında olduğuna dikkat çekti. İbiş, "Yakın zamanda İsrail'in ateşkes kararıyla hepimiz sevince boğulmuştuk. Ancak katil İsrail, o günden bu yana 150 Filistinli kardeşimizi daha şehit etti. Bitmeyen bir zulümle karşı karşıyayız" dedi.

Ramazan Umudu ve Direniş

İbiş, oradaki kardeşlerimizin ramazanı bir umut mevsimi olarak karşıladıklarını ve iftar sofralarını kurmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Bizler de bu sergide yer alan karelerle onların sabırla, imanla ve dirençle yaşattıkları ramazan ruhunu buradan duyurmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Zulme Karşı Duyarlılık

Gençlik Kolları olarak daha önce gerçekleştirdikleri 'Say Stop' eylemleri ile Filistin davasını ulusal ve uluslararası arenada gündeme taşıdıklarını belirten İbiş, "81 ilde açılan bu sergilerle Gazze'de yaşanan zulme karşı duyarlılığı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet ve İnsan Hakları

İbiş, adaletin, insan haklarının ve Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu zulme karşı sessiz kalmayacağız, bir kez daha İsrail'in işgalci politikalarını kınıyor, tüm insanlığı Filistin halkının yanında durmaya çağırıyoruz. Bu mübarek ramazan ayında dualarımız Filistin, Gazze için" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Gazze'de yaşanan insani krizi gözler önüne seren fotoğraf ve görsellerin yer aldığı "Gazze'de Ramazan" sergisi açtı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Gazze'de yaşanan insani krizi gözler önüne seren fotoğraf ve görsellerin yer aldığı "Gazze'de Ramazan" sergisi açtı.