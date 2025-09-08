AK Parti Gençlik Kolları'ndan Gazze için "Boş Sıralar" etkinliği

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Gazze'de savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan ve hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı "Boş Sıralar" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve gençlik kolları üyeleri, Kızılay Meydanında bir araya geldi ve basın açıklaması yaptı.

İbiş'in açıklamaları

Yeni eğitim öğretim yılının başladığını anımsatan İbiş, Gazze'deki duruma vurgu yaparak, "Ancak Gazze'de manzara bambaşka, orada binlerce sıra bomboş, çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu." dedi.

İbiş, 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 bin çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı." ifadelerini kullandı.

İbiş, eğitim hakkının yok edilmesinin yarının meslek sahibi olacak kuşakları da hedef aldığını vurgulayarak, "Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür." dedi.

İbiş, örnek olaylara da değinerek, "Henüz altı yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan." ifadelerini kullandı.

Uluslararası çağrı ve mesaj

İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır" sözlerini hatırlatarak, uluslararası topluma sert çağrılarda bulundu: "Nerede adaletin timsali olması gereken uluslararası hukuk? Nerede insan onuru diye yazan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi?"

İbiş, İsrail'in yaptırımlarla yüzleşmeden katliamları sürdürebilmesinin uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını aşındırdığını belirterek, "Tarih, kimlerin mazlumun yanında durduğunu, kimlerin zulme sessiz kaldığını bir gün mutlaka yazacaktır. Mazlumun kimliği değil, masumiyeti esastır. Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Uluslararası toplum artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır." diye konuştu.

Gençlik Kolları olarak susturulmuş çocukların sesi olmaya devam edeceklerini söyleyen İbiş, "Çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, Filistinli çocuklar için hazırlanan anı defterine ilk notu Yusuf İbiş bıraktı. İbiş deftere, "En çok da çocuklar için Özgür Filistin" notunu düştü.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Gazze'de savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan ve hayatlarını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı "Boş Sıralar" etkinliği düzenledi. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi.