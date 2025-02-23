AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı Sayısı 19'a Yükseliyor

AK Parti, tüzük değişikliği ile genel başkan yardımcılığı sayısını 19'a çıkarıyor. Üç yeni başkanlık kurulacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı Sayısı 19'a Yükseliyor

AK Parti, Genel Başkan Yardımcılığı Sayısını Arttırıyor

AK Parti'de genel başkan yardımcılığının sayısı 19'a yükseliyor. Tüzük Değişikliği Komisyonu tarafından hazırlanan parti tüzüğünde değişiklik öngören teklif, Başkanlık Divanı'na sunuldu.

Tüzük Değişikliğiyle Gelen Yenilikler

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde gerçekleştirilecek tüzük değişikliğiyle Merkez Yürütme Kurulu'nda üç yeni başkanlığın kurulacağını duyurdu.

Yazıcı, komisyonun çalışmalarını tamamladığını ve tüzükteki 81. maddede değişiklik öngören teklifin Kongre Başkanlık Divanı'na sunulduğunu belirtti. Yapılan değişiklikle birlikte 'Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' isminin 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' olarak değiştirileceğini ifade etti. Ayrıca, yeni olarak 'Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', ve 'Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' isimli üç yeni başkanlığın kurulacağını duyurdu.

Bu değişikliklerle birlikte, AK Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri'nin de dahil olduğu genel başkan yardımcılarının sayısı 16'dan 19'a çıkmış olacak. Yazıcı başkanlığındaki Tüzük Komisyonu'nda Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de yer aldı.

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