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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Belgin Uygur, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:15
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Belgin Uygur, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğrafçılığın sanatsal yeteneklerini öne çıkarmak ve bu alandaki başarıları kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Uygur, oylamanın önemine dikkat çekerek, sanatın ve fotoğrafın toplumsal hafızada büyük bir yer kapladığını vurguladı. Etkinliğe katılım gösteren isimlerin, farklı bakış açılarıyla sunduğu karelerin, her birinin ayrı bir hikaye taşıdığını belirtti.

Bu yılki oylamada, katılımcılar tarafından gönderilen eserlerin değerlendirilmesi, genel olarak 2023 yılı içerisinde yaşanan önemli anların yansıtılması açısından da büyük bir fırsat sunuyor. Oylama sonucunda seçilen en başarılı kareler, kamuoyuna duyurulacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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