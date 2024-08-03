AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Sinop'ta Mazlumların Umudu Olduğunu Vurguladı

Çiğdem Karaaslan Sinop'ta AK Parti Danışma Kurulu Toplantısında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sinop’ta düzenlenen AK Parti Danışma Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan, AK Parti'nin 22 yıl süren iktidarını ve 14 Ağustos’ta kutlayacağı 23'üncü yaşını vurgulayarak, “Mazlumun umudu olmaya devam edeceğiz. Sessiz çoğunluğun sesi olmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Yükümlülükleri ve Mücadele

Karaaslan, Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içinde değil, tüm insanlık için büyük bir yük altına girdiğini belirtti. “Biz, mazlumların umuduyuz; ‘Türkiye gelirse, yardım elini uzatır’ diyorlar. Bu zor dönemde büyük bir mücadele veriyoruz” dedi.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Orta Doğu'da tırmanan savaş risklerine dikkat çeken Karaaslan, İsrail’in Filistin üzerindeki zulmünü eleştirdi. “Bugün, insanlığın değerlerinin ayaklar altına alındığı bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

Adalet Arayışı ve Uluslararası Sorumluluk

Karaaslan, 7 Ekim'den bu yana süren olaylarda savaş hukukunun göz ardı edildiğini dile getirerek, “Savaş bile bu kadar adaletsiz olamaz.” dedi. Türkiye'nin duruşunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda hakikati haykırışını öne çıkardı.

Toplantıya Katılan Diğer İsimler

Toplantıda AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun da konuşmalar yaptı.