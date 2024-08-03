Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Sinop'ta Mazlumların Umudu Olduğunu Vurguladı

Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 22 yıllık iktidar sürecinde mazlumların sesi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Sinop'ta Mazlumların Umudu Olduğunu Vurguladı

Çiğdem Karaaslan Sinop'ta AK Parti Danışma Kurulu Toplantısında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sinop’ta düzenlenen AK Parti Danışma Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan, AK Parti'nin 22 yıl süren iktidarını ve 14 Ağustos’ta kutlayacağı 23'üncü yaşını vurgulayarak, “Mazlumun umudu olmaya devam edeceğiz. Sessiz çoğunluğun sesi olmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Yükümlülükleri ve Mücadele

Karaaslan, Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içinde değil, tüm insanlık için büyük bir yük altına girdiğini belirtti. “Biz, mazlumların umuduyuz; ‘Türkiye gelirse, yardım elini uzatır’ diyorlar. Bu zor dönemde büyük bir mücadele veriyoruz” dedi.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Orta Doğu'da tırmanan savaş risklerine dikkat çeken Karaaslan, İsrail’in Filistin üzerindeki zulmünü eleştirdi. “Bugün, insanlığın değerlerinin ayaklar altına alındığı bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

Adalet Arayışı ve Uluslararası Sorumluluk

Karaaslan, 7 Ekim'den bu yana süren olaylarda savaş hukukunun göz ardı edildiğini dile getirerek, “Savaş bile bu kadar adaletsiz olamaz.” dedi. Türkiye'nin duruşunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda hakikati haykırışını öne çıkardı.

Toplantıya Katılan Diğer İsimler

Toplantıda AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun da konuşmalar yaptı.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!