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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2025'te Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlanacak

Hamza Dağ, Kahramanmaraş'taki deprem konutlarının 2025 yılına kadar tamamlanacağını açıkladı. Toplamda 74 bin 187 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2025'te Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlanacak

Hamza Dağ'dan Kahramanmaraş'taki Deprem Konutlarına İlişkin Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta yapımı süren deprem konutlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Dağ, "İnşallah Kahramanmaraş'ta 2025 yılı sonunda 53 bin 796 konut, 6 bin 397 iş yeri, 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

Kahramanmaraş Her Zaman Kıymetli

Dağ, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin ardından, Kahramanmaraş'ın her anının kendileri için acı ve hüzün barındırdığını savunan Dağ, "Maalesef o süreçte insanın iradesini, zihnini ve yüreğini zorlayan, sınırlarını ihlal eden süreci hep birlikte yaşadık." şeklinde konuştu.

34 Bin 630 Bağımsız Bölüm Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta depremin ardından başlatılan 34 bin 630 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Dağ, "Aslında bizim için en büyük kazanım bu oldu. Cumhurbaşkanı'mızın depremde yıkılan şehirleri en kısa sürede ayağa kaldırma sözü vardı. Bu söz verildiğinde depremzede vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı'mıza güvendi ve bu güven, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde açıkça görüldü." diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Dağ, bu güvenden dolayı vatandaşlara mahcup olmadan çalışmalara devam edeceklerini ve Kahramanmaraş'ta 2025 yılı sonunda hedeflerinde belirttikleri bağımsız bölümlerin tamamlanacağını vurguladı.

Gelecek İçin Kararlıyız

Şehirlerin ayağa kaldırılmasının, hayatın normalleşmesi adına çalışmaların hızla devam edeceğini belirten Dağ, bugüne kadar elde ettikleri kardeşlik hukukuyla alınan yolları sürdürme kararlılığını yineledi.

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