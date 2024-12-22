AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'CHP'nin Başarıları Üzerine Bir Şey İnşa Etmediğini Görüyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Bilecik'te Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin İddialarına Yanıt

Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık birinci parti olduğunu söylemesine atıfta bulunarak, "Bir genel başkan sürekli birinci parti olduğunu söyler mi? Madem söyledin, hadi bakalım. Biz de bunu bugüne kadar kullanmadık, biz seçime bakarız ama son anketlerde ne durumdasın?" dedi.

AK Parti'nin Sürekli Başarısı

Dağ, bazı çevrelerin güvensizliklerinden dolayı AK Parti'ye ömür biçtiğini vurguladı. "Bugün AK Parti dışındaki siyasi partiler, en net ana muhalefet pozisyonunda olan CHP, 'Kendisi bir başarı elde edeceği' üzerinden değil, AK Parti'ye bir ömür biçerek bazı hedefler içinde olduğunu görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Politikalarda Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Doğu Akdeniz'de yaptıkları planlamaların hepsi bugün çöp olmuş vaziyette. Karabağ'da 44 günde başarılanan netice tarihin sürecini değiştirdi," dedi.

Türkiye'nin Mazlumlara Umut Olması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin sadece Türkiye değil, tüm mazlumların umut ışığı haline geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kadrolarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'de yaptıklarına en çok karşı çıkanlar olduğunun altını çizdi," dedi.

Seçim Sonuçları ve AK Parti'nin Yanıtı

Hamza Dağ, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde beklenmedik bir sonuçla karşılaştıklarını ifade ederek, "2023 seçimlerine giderken birçok mesele vardı. Milletimizin bize bir mesaj verme düşüncesi içinde olduğunu görüyoruz," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Dağ, konuşmasının sonunda, "AK Parti kadroları, 22-23 yılda kendi içinde bu ülkeye, coğrafyaya dertlenen, bu milletin derdine dertlenen yüzlerce, binlerce kadro yetiştirmiştir," diyerek vurguladı. Program, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz'ün katılımıyla devam etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.