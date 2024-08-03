AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan İsmail Heniyye Açıklaması

Hamza Dağ, Karabük'teki Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karabük'te gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dağ, İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikastı kınayarak, bu olayın tarihi anlamda kayda geçeceğini ifade etti.

Bölgedeki İstikrarsızlığa Dikkat Çekti

Dağ, "Bu suikast, bölgede istikrarsızlık isteyenlerin arzuladığı bir durum. Biz mazlumdan, mağdurdan yanayız ve Hamas ile İsmail Heniyye'ye destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Seçim Başarılarına Vurgu

Karabük'ün son seçimlerde elde ettiği başarıları kutlayan Dağ, "Bu sonuç, milletle olan gönül bağımızın bir göstergesidir. AK Parti, bu ülkede hizmet ve eser dendiğinde akla gelen tek partidir" şeklinde konuştu.

Tarihsel Süreç ve Coğrafya

Konuşmasında, Türkiye’nin coğrafyasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Dağ, "Büyük güçler, bu coğrafya üzerinde etkilerini göstermek istiyor. Bu bağlamda tarihsel birikimimiz de çok kıymetli" dedi.

Gazze ve Muhalefet Eleştirileri

Gazze’deki gelişmelere de değinen Dağ, muhalefeti eleştirerek, "Ülkemizdeki muhalefet, zalimlerden yana olan bir duruş sergiliyor. Bu, ülkemizin hassasiyetlerine duyarsız kalmanın en büyük göstergesidir" ifadesini kullandı.

Ayrıca toplantıya; AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve diğer partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (solda), partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.