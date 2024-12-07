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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Hakkari Kongresi'nde Konuştu: "Başkanlığa Devam!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hakkari'de partisinin kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Hakkari Kongresi'nde Konuştu: "Başkanlığa Devam!"

Hamza Dağ, Hakkari Kongresi'nde AK Parti'nin Gücünü Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Hakkari 8. İl Olağan Kongresi'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olumsuz söylemlerine rağmen, 2018 ve 2023 seçimlerinde başkan olarak desteklendiğini ifade etti.

Gençlerden Destek

Dağ, Hakkarili gençlerin Erdoğan'a verdikleri desteği öne çıkararak, "Başkan yaptırmayacağız." diyenlere en güzel cevabı Hakkarili gençlerin verdiğini belirtti. Salonda atılan sloganlarla gençlerin coşkusunu dile getiren Dağ, partinin Türkiye'nin dört bir yanında var olduğunu vurguladı.

AK Parti’nin Başarıları ve Hedefleri

Açıklamalarında Hakkari’nin seçim başarısını da vurgulayan Dağ, "Bu seçimlerde Hakkari ve İzmir'in en fazla oy artışı yapması bizim için çok önemli. 2029 seçimlerinde her iki belediyeyi kardeş belediye yapmayı hedefliyoruz," dedi.

Ekonomik Zorluklara Dikkat!

Son seçimlerden sonra yapılan değerlendirmelere de değinen Dağ, Covid-19 pandemisi, ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye’deki depremin ekonomik zorluklar yarattığını ifade etti. Bu süreçlerin milletin üzerinde oluşturduğu etkileri giderme noktasında çalışacaklarını belirtti.

Dağ, konuşmasını Hakkari’deki gençlere teşekkür ederek sonlandırdı ve AK Parti'nin her zaman güçlü duracağını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Hakkari 8. Olağan Kongresine katıldı. Dağ...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Hakkari 8. Olağan Kongresine katıldı. Dağ, kongrede konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Hakkari 8. Olağan Kongresine katıldı. Dağ...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Hakkari 8. Olağan Kongresine katıldı. Dağ, kongrede konuşma yaptı.

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