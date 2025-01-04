AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Teröristlere karşı Suriye'den Libya'ya mücadeleye devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan Kongresi'nde dikkat çekici bir konuşma yaptı. Dağ, "Bizler bölgemize kurulmak istenen teröristlere karşı Suriye'de, Gazze'de, Libya'da olacağız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Milli irade için bir arada durduk

Dağ, 2008 yılında AK Parti'ye açılan kapatma davasında tüm teşkilatların yanında durarak milli irade mitingleriyle partilerini desteklediğini hatırlattı. 2011 seçimlerinde '%47' oy aldıklarını ve Gezi olayları sırasında ülkeyi vandalizme teslim etmediklerini vurguladı. "17-25 Aralık darbe girişimlerinde, 'Bu partiye, bu millete bu hamleyi yapamazsınız' dediğimizde, 2014 genel seçimlerinde sandıkları patlatarak %45 oyda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

2023 Seçimlerinin Önemi

2023 seçimlerinin kritik bir dönemeç olduğunu belirten Dağ, bu seçimde vatandaşların %52 oyla istikrarsızlık yaratmaya çalışanlara en güzel cevabı verdiğini kaydetti. Dağ, "23 yılın sonunda 8. olağan kongremizi yaptığımız bu dönemde yine bizler olacağız. Bizler Türk Devletleri Teşkilatı'nda, Türk Cumhuriyetleri'nde olacağız." dedi.

Gelecek Hedefleri

Dağ, "Bu ülkenin milli gelirini 25 bin dolara çıkartana kadar burada olacağız. Bu coğrafyada sadece ne yapması istendiyse değil, ne yaptığını bilen, kendi politikasını yöneten bir ülke olarak lider olacağız. 2028 seçiminde de 2032 seçiminde de bizler olacağız" şeklinde konuşarak, geleceğe dair güçlü bir mesaj verdi.