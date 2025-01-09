AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Türkiye Yüzyılı, Terörün Olmadığı Bir Dönemle Taçlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz bir Türkiye vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Türkiye Yüzyılı, Terörün Olmadığı Bir Dönemle Taçlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türkiye Yüzyılı'nı Değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın terörsüz bir ortamda taçlanacağını belirtti. Dağ, "Türkiye Yüzyılı, terörün olmadığı bir Türkiye ile taçlanacaktır. Bu dönemde sivil, kapsayıcı ve tam demokratik bir anayasaya sahip olacağız" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anma

Dağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilerin zorlu koşullar altında görev yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden yaklaşık 200 gazeteciyi anarak, onlara Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Kongre Süreci ve Birlik Vurgusu

AK Parti'nin 8. Olağan Kongre sürecine de değinen Dağ, şu ana kadar 930 ilçe ve 47 ilde kongrelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. "Kongrelerimiz, birlik ve beraberliği artırma hedefiyle yapılıyor. AK Parti, büyük ve güçlü bir ailedir, burada küsme ya da kavgacılar barınamaz" dedi.

Suriye ve Uluslararası Gelişmeler

Hamza Dağ, Türkiye'nin yalnızca kendi sınırlarında değil, Karabağ, Libya, Afrika ve Suriye'de de barış ve istikrar için önemli adımlar attığını vurguladı. Suriye'deki durumu değerlendirirken, Esed'in siyasi geleceği hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların dikkat çektiğini kaydetti.

CHP'li Belediyelere Eleştiriler

Dağ, CHP'li belediyelerin usulsüzlükleri konusunda da eleştirilerde bulundu. Özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nde yaşanan harcamaların artık millet tarafından bilindiğini belirtti. İzmir'deki sendika eylemlerine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde meydana gelen yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.

AK Parti'nin Hedefleri

Dağ, AK Parti'nin sağlam temeller üzerine inşa edilen çalışmalarla, ekonomi, güvenlik ve diplomasi alanlarında millete umut olmaya devam ettiğini vurguladı. "Her mikrofon gördüğünde anketlerde birinci olduklarını tekrar eden CHP Genel Başkanı, gelişmelerden sonra sessizliğe büründü" ifadelerini kullandı.

Yeni Dönem ve Türkiye Yüzyılı'na İlişkin Hedefler

Yeniden yapılanan dönemin hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacaklarını belirten Dağ, "Türkiye Yüzyılı, terörün olmadığı bir Türkiye ile parlayacaktır. Enerjide bağımsız bir duruma geçilecek, savunma sanayiinde yerlilik esas alınacaktır" dedi.

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