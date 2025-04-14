AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir'den CHP'ye Eleştiriler: 'Kirlenmiş Su' Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir'den CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partisinin Hatay İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Özgür Özel'in olağanüstü kongresi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Demir, "Bunların hepsinin şaibeleri devam ediyor. Sayın Özgür Özel olağanüstü kongreyle bu şaibeden kurtulamadı çünkü sadece partiyi aynı delegelerle aynı kirlenmiş suya sokup çıkardı" dedi.

Hatay'ın Önemi ve Gelecek Umudu

Demir, Hatay'ın hem kültürel hem de tarihi açıdan önemli bir yer olduğunu ifade ederek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi ziyaret ettiğini ve depremzedeleri yalnız bırakmadığını belirtti. "Cumhurbaşkanı'mız, ülkesinin başına gelmiş son 700 yılın en büyük felaketinde Allah'ın izniyle dik, vakur, vizyoner durdu ve söz verdi. Sözünün arkasında durdu" diye konuştu.

Büyük Türkiye ve Hatay'daki Yeniden İnşa Süreci

Demir, AK Parti teşkilatlarının ülkenin geleceği için çalıştığını vurgulayarak, "Biz geçmişten bugüne kadar çalışmış, emek vermiş, yeniden büyük Türkiye'nin inşasının temelinde alın teri olanların vebalini, onların sorumluluklarını taşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hatay'da dünyanın en büyük şantiyesinin kurulduğunu belirtti.

Deprem Turistlerine Çağrı

Demir, deprem döneminde sadece fotoğraf çektirmek için kente gelen "deprem turistlerine" çağrıda bulunarak, "O deprem turistlerinin şu andaki Hatay'a gelmelerini arzu ederim. Burada millet ve devlet bir araya gelince neyin gerçekleşeceğini görsünler" dedi. Özgür Özel'in Hatay'a gelerek çamurlarda yürümeyi deneyimlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı

Son olarak, CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı'na değinen Demir, "Olağanüstü kongreyi niçin yaptı? Herkes yangından mal kaçırıyor, herkes kendi hesabında. Ne yaptı? Kendince olağanüstü kongre yapınca, o şaibeli genel başkan vasfının üzerinden kalkacağını düşündü" şeklinde ifadeler kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir (sağ2), AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na geldi. Demir, burada kendisini karşılayan partililerle selamlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir (sağ2), AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na geldi. Demir, burada kendisini karşılayan partililerle selamlaştı.