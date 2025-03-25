AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Kötü Yönetimlere Tepki Göstermeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Van'da yaptığı konuşmada kötü yönetimlere ve izinsiz gösterilere tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir: "Kötü Yönetimlere Tepki Göstermeliyiz"

Mustafa Demir Van'da Kritik Mesajlar Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Van'da gerçekleştirdiği konuşmada, belediyelerde yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti. "Bir belediyede olmaması gereken tüm olumsuzlukların yaşandığını ancak buna karşın hiçbir şey olmamış gibi insanları sokağa dökmenin ne ülkenin ne de partinin menfaatine olduğunu düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı Ziyaretleri

Van'daki programları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Demir, ramazan ayı nedeniyle tüm illeri ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini vurguladı.

İzinsiz Gösterilere Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin olarak da konuşan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi. "Ailenin kutsal sayıldığı bir kültür ve medeniyetin mensubuyuz," diye belirtti.

Gelecek İçin Gereken Tedbirler

Yaşanan olumsuzlukların kabul edilemez olduğunu ifade eden Demir, "Aslında 6-7 yıllık belediye başkanlığı döneminde rüşvet derseniz rüşvet, arsızlık derseniz arsızlık. Bu durumun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı bir dönem yaşıyoruz," dedi.

İl Başkanı Arvas'tan Destek Mesajı

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, terörsüz bir dönemin tüm bölge ve ülkeye faydalı olacağını belirtti. Arvas, "Terörsüz Türkiye sürecine herkesin sahip çıkması gerekiyor. İstanbul Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yapılan hakaretleri biz de kabul etmiyoruz," şeklinde konuştu.

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya...

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, burada bir konuşma yaptı.

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya...

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, burada bir konuşma yaptı.

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