AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: "85 Milyonu Terk Edemeyiz"

AK Parti Gümüşhane İl Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partisinin Gümüşhane 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "85 milyon insanı onların heykel sevdasına, gezi sevdasına, bir de en sonda çıktı konser sevdasına terk edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Milletin Partisi: AK Parti

Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Demiröz, AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini ve bu hizmetin devam edeceğini belirtti. "Karşımızda, Cumhur İttifakı'nın karşısında bu ülkeyi idare edecek ve herhangi bir projeye sahip parti yok." diyerek, muhalefet partilerine tepki gösterdi.

Ayrım Yapmadan Hizmet

Demiröz, Türkiye'de 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet ettiklerini, doğusuna batısına, kuzeyine güneyine ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini ifade etti. "Kürdüm ama bugüne kadar bu ülkedeki insanlar, bu yönetim, bu demokrasi 'Sen Kürtsün şu olamazsın, bu olmazsın, şuraya gidemezsin' demedi." dedi.

Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

Terörle mücadelenin önemine değinen Demiröz, "Onların inanın zerre kadar Kürtlerle ilgili bir derdi yok. Tamamen Amerikan uşakları, onlara hizmet ediyorlar." diyerek, ülkenin güvenliği konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Türkiye'nin gelecek vizyonunu paylaşan Demiröz, "Önümüzdeki dönemde, 2050 yılına kadar dünyanın beşinci ülkesi, beşinci büyük ekonomisi olma yolunda ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Teşekkürler ve Gelecek Vizyonu

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, kongrede teşkilat mensuplarına teşekkür ederken, yeniden il başkanlığına seçilen Mehmet Emin Erdoğdu da "Türkiye Yüzyılı bir partinin, grubun, sınıfın sembol ya da sözü değildir." diyerek, bu kavramın derin anlamına dikkat çekti.

Kongreye, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gümüşhane 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gümüşhane 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.