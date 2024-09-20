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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Burdur'da Ekonomik Toparlanmayı Destekledi

Demiröz, Burdur'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecinde AK Parti'nin rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Burdur'da Ekonomik Toparlanmayı Destekledi

Demiröz'ün Burdur Açıklamaları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Burdur'da yaptığı açıklamalarda, bu milletin kendilerine yıllardır destek verdiğini ve bu desteğe layık olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekonomi ve Toparlanma Süreci

Demiröz, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Burdur'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi ve ekonominin toparlanma aşamasına girdiği mesajını iletti. Ayrıca, Türkiye'nin her bölgesine yatırım yapmanın önemine değindi.

AK Parti'nin Yatırımları

"Aldığımız kararla Türkiye'nin dört bir yanını ziyaret edeceğiz" diyen Demiröz, "AK Parti her yerde imzasını atmış, her bölgede yatırımlarımız var" ifadelerini kullandı. Diğer partilerin ise somut projeleri olmadığını belirtti.

Milletin Sorunlarına Duyarlılık

Demiröz, işçilerin, memurların ve emeklilerin yaşadığı zorlukları anladıklarını, "İman varsa imkan da vardır" diyerek sıkıntılara çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sosyal ve Ekonomik Sarsıntılar

Son dönemde yaşanan salgın, savaş ve depremlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Demiröz, "Ancak tüm bu zorluklara rağmen Türkiye'de toparlanma süreci başlamıştır" dedi.

Ekonomik Gelişmeler ve İhracat

Demiröz, Türkiye'nin büyüyen ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını, ihracatın arttığını ve kredi derecelendirme kurumlarının Türkiye'nin notunu sürekli yükselttiğini ifade etti.

Sonuç

Genel olarak Demiröz, Türkiye'nin ekonomik geleceği için yapılan çabaların meyvelerini bir süre içinde alacaklarını vurguladı.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat...

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Demiröz, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz (sağda) ve Mustafa Oğuz (solda) ile İl Başkanı Mustafa Özboyacı (sağ 2) da katıldı.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat...

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Demiröz, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz (sağda) ve Mustafa Oğuz (solda) ile İl Başkanı Mustafa Özboyacı (sağ 2) da katıldı.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat...

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Demiröz, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz (sağda) ve Mustafa Oğuz (solda) ile İl Başkanı Mustafa Özboyacı (sağ 2) da katıldı.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat...

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (sol 2), sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Demiröz, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı. Toplantıya AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz (sağda) ve Mustafa Oğuz (solda) ile İl Başkanı Mustafa Özboyacı (sağ 2) da katıldı.

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