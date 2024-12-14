AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: CHP'nin Sevdaları Ülkeyi Mahkum Edemez

Demiröz'den Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Edirne'de düzenlenen AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'yi eleştirerek, "Bu ülkenin bu güzel insanlarını, 85 milyonu biz CHP'nin heykel sevdası, konser sevdası ve tatil sevdasına mahkum edemeyiz" dedi.

Seçim Stratejisi ve Teşkilatın Rolü

Demiröz, seçimleri teşkilatsız kazanmanın mümkün olmadığını belirtirken, "Hangi parti olursa olsun, seçimleri kazanmanın teşkilata ve onun çalışmasına bağlı olduğunu" ifade etti.

İl kongrelerinin şubat ortasına kadar tamamlanacağını açıklayan Demiröz, ardından büyük kongrenin Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

AK Parti'nin Temel İlkeleri

AK Parti'nin, dünyada 12 milyondan fazla kayıtlı üyesi olan en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Demiröz, partinin tüm vatandaşlara eşit hizmet götürdüğünün altını çizdi.

Demiröz, "Ben Bitlisliyim ve Kürdüm. Bugüne kadar bu ülke hiçbir Kürt vatandaşına, 'sen şu olamazsın' demedi" diyerek eşitlik ilkelerine vurgu yaptı.

Emperyalizme Dikkat Çekti

Emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki etkilerini de gündeme getiren Demiröz, Baas Rejimi'nin 1963 yılındaki zalimliğine atıfta bulunarak, Türkiye'nin kendi topraklarından bir karış vermeyeceğini ifade etti.

İsrail Hakkında Çarpıcı İfadeler

Demiröz, İsrail'in bir terör devleti olduğunu vurgulayarak, "Türkiye dışında bölgede İsrail'e 'dur' diyecek bir ülke yok" dedi.

Bölgedeki Stratejik Rolümüz

Türkiye'nin bölgedeki rolünün önemine dikkat çeken Demiröz, "Bugün Avrupa Birliği bizi 60 yıldır bekletiyor. Ekonomimiz 14 AB ülkesinden daha iyi ama yine de almıyorlar" dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti'nin yalnızca milletin beklentilerine odaklandığını belirtirken, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de gerçekleştirilen projeleri aktardı.

İl Başkanından Cevap

Edirne İl Başkanı Belgin İba, 20 yıldır yönetenlerin eleştirilerine yanıt vererek, "Siz neredesiniz?" diye sordu. İba, Edirne'deki hizmetlerin ve projelerin yerini vurguladı.

Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile katıldı. İl Başkanlığı seçimlerinde tek liste ile İba'nın aday olduğu belirtildi.

AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Kongreye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Kongreye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.