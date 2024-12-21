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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: 'Türkiye Ekonomisi İstenilen Seviyeye Gelecek'

Demiröz, AK Parti Hatay İl Kongresi'nde Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıl düzlüğe çıkacağını belirtti ve muhalefete eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:24
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: 'Türkiye Ekonomisi İstenilen Seviyeye Gelecek'

Demiröz: 'Türkiye Ekonomisi Önümüzdeki Yıldan İtibaren İstenilen Seviyeye Gelecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partisinin Hatay İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıldan itibaren tekrar istenilen seviyeye geleceğini vurguladı. Demiröz, enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak ve büyümeyi artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara değindi.

Kongreye Katılım ve Hedefler

Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Demiröz, ilçe kongrelerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, il kongrelerinin şubat sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Muhalefete Sert Eleştiriler

Demiröz, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Eğer biz sizleri onların idaresine bırakırsak, sadece heykel görmekle yetineceksiniz," dedi. Ayrıca, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu ve bu ülkenin yönetiminde [[milletin]] söz sahibi olduğunu söyledi.

Kürt-Türk Ayrımına Dikkat Çekti

Demiröz, savunma sanayisindeki gelişmelere de dikkat çekerek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin demokrasi sayesinde sağlandığını belirtti. Ülkede ayrımcılık yapılmadığını vurgulayan Demiröz, Kürt-Türk ayrımına karşı çıkıldığını söyledi.

Avrupa Birliği'ne Yönelik Eleştiriler

Demiröz, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi 60 yıldır kapısında beklettiğini ifade ederek, Türkiye ekonomisinin 14 ülkenin toplamından daha büyük olduğunu belirtti. "Almasınlar, biz kendi gücümüzle bunu başaracağız," dedi.

2024 Yılına Dair Kapsamlı Açıklamalar

Ayrıca 2024 yılı için yapılacak asgari ücret çalışmaları ve dar gelirli vatandaşlara yönelik destek sağlama konularında bilgi veren Demiröz, milli gelirin 1 trilyon 321 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamın önümüzdeki süreçte iediği büyümeyi göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Suriye Meselesi ve Terör Koridoru

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Suriye meselesinden doğan acılarını dile getirerek, "Suriye'nin bir terör koridoruna açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bu bağlamda Suriyeli kardeşlerin memleketlerine dönmesinin önemine vurgu yaptı.

Mustafa Erdoğan'ın yeniden İl Başkanı seçildiği kongrede, AK Parti Hatay milletvekilleri ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı katıldı.

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve...

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), kongreye katılarak partilileri selamladı.

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve...

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), kongreye katılarak partilileri selamladı.

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