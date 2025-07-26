AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Çanakkale'de Teşkilat Akademisi'nde Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti'nin Gücü ve Kararlılığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Çanakkale'de düzenlenen Teşkilat Akademisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ileri, "AK Parti, 23 yıldır bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışan, karşısına çıkan her engeli aşmayı bilen, gece gündüz mesai yapan bir partidir. Bugün, yani 23 yıl sonra bile dimdik ayaktayız; enerjimiz ve kararlılığımız yüksektir," dedi.

Teşkilatın Önemi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte İleri, teşkilat kavramının AK Parti için taşıdığı anlamı detaylı bir şekilde anlattı. Uzun yıllar teknoloji sektöründe yöneticilik yapmış olan İleri, AK Parti teşkilatlarının başarılarının dünyada benzeri bulunmadığını söyledi.

Partinin Yaygınlığı ve Kazanma İsteği

"AK Parti, 973 ilçede ve binlerce mahallede teşkilat mensuplarına sahiptir. Bizler kazanmasını bilen bir teşkilatın mensuplarıyız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmaksızın yolumuza devam edeceğiz." ifadeleriyle partinin yaygın yapısını ve hedeflerini vurguladı.

Programın Diğer Oturumları

Etkinliğin Sıkça Sorulan Sorular oturumunda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, güncel siyasal gündeme dair soruları yanıtladı. Gazeteci yazar Hacı Yakışıklı, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konulu oturumda medya ve siyaset ilişkisine dair deneyimlerini paylaştı. GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "AK Değerler" üzerine bir sunum yaparken, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dursun, "Kişisel Gelişim" konulu konuşmasında katılımcılara bireysel farkındalık ve gelişim üzerine bilgiler verdi.

Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu ve partinin il ve ilçe teşkilatlarından yöneticiler katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programında "Yarınlar İçin Teşkilat" başlıklı sunum yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programında "Yarınlar İçin Teşkilat" başlıklı sunum yaptı.