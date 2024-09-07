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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Açıkladı

Ömer İleri, Kırşehir'de Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve uluslararası meseleleri gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den Kırşehir'de Önemli Açıklamalar

Ömer İleri, Kırşehir'de düzenlenen genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ettiklerini vurguladı. İleri, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kim ne derse desin, bizler bu fırsatı hep beraber kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye Yönelik Saldırılara Tepki

İleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, dünyanın büyük ve güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirtti. "Dünyanın elini masaya vurduğunda ses getiren Türkiye'ye ihtiyacı var" diyerek Türkiye'nin bu süreçteki önemine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

İleri, Türkiye Yüzyılı ile Türkiye'nin dünyadaki en büyük 10 devlet arasına girmeyi hedeflediğini ve ekonomik olarak daha iyi bir noktaya ulaşmayı amaçladığını söyledi. Ayrıca, bu yüzyılda gerçek anlamda muhalefet yapabilen bir siyasi yapının oluşacağını belirtti.

Savunma Sanayi ve Ekonomi

İleri, bu milletin gerektiğinde savunma sanayisini güçlendireceğini ve uluslararası platformlarda oyun kurucu olacağını ifade etti. "Bu hükümet yürüyerek değil, koşarak Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefine doğru ilerliyor" diyerek çeşitli projelere değindi. Yerli otomobil, milli muharip uçak gibi gelişmelerin yanı sıra Akkuyu Nükleer Santrali ve doğal gaz keşifleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantının sonunda, Kırşehir'in Türkiye Yüzyılı için itici güçlerden biri olduğunu vurgulayan İleri, millete olan güvenin her zaman güçlü kalacağını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (ortada), Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İleri'yi, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal (sağda) karşıladı.

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