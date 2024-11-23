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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya'da yaptığı konuşmada ülkenin refahı için alınan tedbirlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 18:25
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya'da partisinin ilçe kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, "85 milyonun refahını yükseltmek için mücadele ediyoruz. Sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıları aşmak için seferber olmuş bir iktidar var." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Kaya, AK Parti'nin 22 yıldır büyük projelere imza attığını belirtti. "2026'da Türkiye'de hanelerin kullandığı doğal gazın yarısı kendi keşfimiz olan doğal gaz sayesinde olacak." diyen Kaya, ayrıca, "Başlattığımız enerji politikasında, milli, bağımsız bir şekilde yola çıkmasaydık bugün bu keşifleri yapamazdık." bilgisini paylaştı.

Kaya, AK Parti'nin temel ilkelerinden birinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" olduğunu vurgulayarak, "Bu milletin dertlerini dinleyen, onların yanına giden bir iktidar var." dedi.

Dünyanın Zor Zamanlarından Bahsetti

Kaya, konuşmasında dünya genelindeki zorluklara dikkat çekerek, "Üçüncü dünya savaşının kapıda olduğu söyleniyor. Türkiye güçlü olmak zorunda." şeklinde konuştu. AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemine vurgu yaparak, "Bu millet, ferasetiyle bunu gördü ve 14-28 Mayıs seçimlerinde de tercihini Cumhurbaşkanı'mızdan yana kullandı." ifadelerini kullandı.

CHP'ye Sert Eleştiriler

Kaya, CHP'yi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirerek, "Meclis asla ve asla vandalizm, şiddet yeri değildir. Bunu öğrenecekler." dedi.

Kadın Hakları Üzerine Vurgu

Ayrıca, Kaya, AK Parti'nin kadın haklarına verdiği öneme de değinerek, "Bu ülkenin kadınları, genç kızları hayallerinizi lütfen sınırlandırmayın. AK Parti kadroları, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yola çıkmış kadrolarız." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekti

Kaya, ayrıca uluslararası politikalar ve İsrail'in eylemleri hakkında da konuştu. Avrupa sokaklarında İsrail bayraklarıyla PKK'nın bayraklarının yan yana dalgalandığını belirtti ve bunun ne anlama geldiğini vurguladı.

Kongrelere, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve çok sayıda partili katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya'da, "AK Parti Erenler 6. Olağan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya'da, "AK Parti Erenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya'da, "AK Parti Erenler 6. Olağan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya'da, "AK Parti Erenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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