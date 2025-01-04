AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Filistin özgür olana kadar susmayacağız!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te Önemli Açıklamalar Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'te düzenlenen İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kaya, "Bütün dünya sussa da biz susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Filistin özgür olana kadar biz sesimizi her platformda artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Partinin Başarısı

Kaya, konuşmasında Türkiye'nin her başarısının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gençlerin imzasının bulunduğunu vurguladı. AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu belirten Kaya, "1980'li yıllarda Cumhurbaşkanımız genç bir delikanlıyken siyasete girdiği dönemde bile genç kadrolar ön plandaydı. Tayyip Erdoğan'ın o günkü başarısının mimarlarına minnettarız. AK Parti bir dava hareketidir," ifadelerini kullandı.

Filistin Destek Mesajı

Filistin'e olan desteklerini yineleyen Kaya, "Türkiye inşallah Filistin'in özgürlüğünü görecek. Buna yürekten inanıyorum," diyerek Türkiye'nin Filistin meselesindeki kararlılığını yineledi. Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın kongrede sunduğu tek listeyle Mustafa Durmuş AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye Katılım Yoğundu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve çok sayıda partili de etkinliğe katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Gaziantep İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Gaziantep İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.