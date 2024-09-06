AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın Nevşehir Açıklamaları

Fatma Betül Sayan Kaya'dan İfade Dolu Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Nevşehir’de düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Milletin Refahı Öncelikli Hedefimiz

Kaya, "Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız." dedi.

Partinin Sürekli Yenilenen Yapısı

Kaya, partinin ilk günkü heyecanla kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini kaydederek, "Partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, bu rastgele belirlenmiş bir isim değil. Biz, Türkiye'nin geleceğini bu kavramlar üzerine inşa etmek için yola çıktık ve bugüne geldik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Mazlumların Umudu

AK Parti’nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayan Kaya, "Türk milleti hiçbir zaman güce tapınmadı. Türkiye, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların dualarında yer buluyor." şeklinde konuştu.

İsrail’in Saldırıları ve Türkiye’nin Rolü

Kaya, "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 1 yıla yakındır devam ediyor. Bu karanlık süreci Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ile aşacağımıza inanıyoruz." dedi ve Türkiye'nin geçmişten beri mazlumlara sahip çıktığını belirtti.

Geleceğe Dair Umutlar

Kaya son olarak, "Dünyanın gözü Türkiye’nin üzerinde. Zulümlerden kurtulmak isteyenler Türkiye'yi büyük bir umut olarak görüyor. Çünkü Türkiye, vicdanın ve merhametin diyarıdır." diyerek Türkiye’nin önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.