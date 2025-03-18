AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Trabzon'da İftar Programında Çanakkale Ruhunu Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Trabzon'daki iftar programında, Çanakkale ruhuyla Türkiye'nin birlik ve beraberliğini savundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:41
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Trabzon'da İftar Programında Çanakkale Ruhunu Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Trabzon'da İftar Programında Çanakkale Ruhunu Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Trabzon'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, Çanakkale zaferinde milletin bir araya gelerek düşmana karşı gösterdiği direnişi hatırlatarak, "Çanakkale'de bu millet nasıl genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla çalışanıyla tek vücut olup düşmana geçit vermediyse işte ülkemiz 15 Temmuz'da da tek vücut oldu ve bu ülkenin geleceğine kast edenlere geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin Birliği ve Beraberliği

Kaya, iki yıl süren 2025 Aile Yılı programı kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya geldiği iftar programında, Türk milletinin tarih boyunca verdiği mücadelenin önemini vurguladı. Son on yılda yaşanan sorunların ardında aynı güçlerin olduğunu belirten Kaya, şunları ifade etti:

"Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar yine aslında aynı hedefler. Ülkemizin istikrarını sabote edenler de yine bunlardı. Bizim demokrasi atılımlarımızı vesayet çarkları arasında parçalamaya çalışanlar da bu unsurlardı."

Köklü Bir Geçmişe Sahip Olma Vurgusu

Kaya, Türk milletinin fıtratının bağımsızlık olduğunu belirterek, "Bu millet bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiç kimseye geçit vermeyecek. Gece gündüz demeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet için çalışıyoruz." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin altyapı, sağlık sistemi ve savunma sanayisindeki ilerlemelerine dikkat çekerek, ülkenin geleceğine emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

Dayanışma ve Kardeşlik Vurgusu

Kahramanmaraş'taki depremler sonrası ülkenin dayanışma ruhunu gözler önüne serdiğini hatırlatan Kaya, "Bu ülke zorluklarla sınandığında tek yürek oluyor." ifadelerini kullandı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihindeki önemine değinerek, "Her bir şehit, vatanımız için can vermiş kahramanlardır" dedi.

Program Katılımcıları

İftara, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da katıldı. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ve Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu da iftar programında yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 2025 aile yılı dolayısıyla şehit aileleri...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 2025 aile yılı dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 2025 aile yılı dolayısıyla şehit aileleri...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 2025 aile yılı dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

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