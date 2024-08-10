AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'den Sosyal Medya Açıklamaları

Ömer İleri'den Sosyal Medya Değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformları Instagram ve Roblox hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erişim engeline dair umutlu olduklarını belirtirken, bu tür platformların ulusal yasalara uyması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal Medya ve Yasal Düzenleme

İleri, "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Sosyal medya platformları, yabancı firmalar olarak kendilerine özgü kurallara sahip olabilir; ancak sonuçta Türkiye'nin kanunlarına uymak zorundalar," dedi.

Dezenformasyon ve Tedbirler

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça tartışılan dezenformasyon konusuna değinen İleri, 5651 sayılı kanunda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını vurguladı. Sosyal medya mecralarının, toplumun iletişiminde önemli bir rol oynadığını, fakat düzenlenmeleri gerektiğini anlattı.

Roblox ve Çocuk Güvenliği

Oyun platformu Roblox ile ilgili erişim engelinin, çocuk istismarı ile ilgili bir yargı kararı nedeniyle alındığını belirten İleri, bu kararnın toplumsal bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi. "Bu süreç, mahkeme kararına dayanıyor ve ilgili platformun alacağı ek tedbirler ile birlikte ilerleyecek" diye ekledi.

Muhalefet Eleştirisi

İleri, muhalefetin sürece ilişkin eleştirileri hakkında ise, "Muhalefet milli duruştan sapmak zorunda kalmamalıdır. Bu konulardaki görüş ayrılıklarının bu kadar önemli olmaması gerektiğini düşünüyorum," yorumunu yaptı. Ömer İleri, sosyal medya platformlarının, Batı'da devlete saygı gösterdiği gibi burada da aynı saygıyı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.