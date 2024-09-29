AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Düzce'de Temaslarda Bulundu

Ömer İleri Düzce'de Buluşmalara Katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisi tarafından düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında

Düzce'de Teşkilat ile Toplantı

Düzce'de çeşitli temaslarda bulunan İleri, ilk olarak İl Başkanlığı'nda yerel teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda birlikte çalışma stratejileri ve yerel sorunlara çözümler üzerinde duruldu.

Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Daha sonra, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret eden İleri, üniversitenin projeleri ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Teknopark'ı da gezerek teknoloji geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi Mekanları Gezdiler

İleri, Düzce’nin tarihi değerlerinden biri olan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ne geçerek Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte bölgenin tarihi yapıları hakkında bilgi aldı.

Esnaflarla Bir Araya Geldi

Yerel galeri ve esnafları da ziyaret eden İleri, Düzce Galericiler Sitesi'nde esnafla sohbet ederek destek ve hayırlı işler dileklerini iletti.

Eğitim ve Bilim Merkezlerine Ziyaret

İleri, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Düzce Bilim Merkezi'ni de ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şehit Ailesine Ziyaret

2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesini de ziyaret eden İleri, başsağlığı dileklerini iletti.

Dezavantajlı Bireylerle Buluşma

Düzce merkezde yalnızca engelli bireylerin çalıştığı bir kafedeki müzikli etkinlikte dezavantajlı gençlerle bir araya gelen İleri, son olarak Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerin kitap sevgisi üzerine sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri (solda), partisinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi. İleri, Düzce Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i (sağda) ziyaret etti.