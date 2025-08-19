DOLAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Düzce'de esnaf, gençler ve şehit ailesiyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Düzce'ye gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Galericiler Sitesi ve esnaf buluşması

İleri, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile birlikte Sancaklar Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden İleri, çay eşliğinde görüş alışverişinde bulundu.

Salı Pazarı'nda esnaf ve gençlerle temas

Daha sonra Hamidiye Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nı gezen İleri, pazarcı esnafa bol kazanç temennisinde bulundu. Pazarın karşısındaki bir kafede gençlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve görüşlerini not aldı.

Şehit ailesine ziyaret

İleri, Van'ın Çatak ilçesinde 5 Şubat 2020 tarihinde çığ düşmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Özgür Işık'ın ailesini de ziyaret etti. Ziyarette baba Arslan ve anne Raziye Işık ile bir süre sohbet edildi.

Fındık hasadı ve gezi ile program tamamlandı

Boğaziçi Belediyesi'ne bağlı Osmanca köyündeki fındık bahçesinde fındık hasadına katılan İleri, Düzce programını Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarasını gezerek sonlandırdı.

