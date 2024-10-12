AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Çin Heyeti ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Çin Heyetiyle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Jiang Zuojun başkanlığındaki bir heyetle buluştu.

Görüşmelerde Önemli Konular Ele Alındı

Sırakaya, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ziyarette Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımlar gibi konuların yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında detaylı görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Katılımcılar

Bu önemli buluşmada, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zuojun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zuojun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zuojun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zuojun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.