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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur Kastamonu'da Vesayetle Mücadeleyi Vurguladı

Belgin Uygur, Kastamonu'da vesayetle mücadele ve uluslararası konularda Türkiye'nin rolüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:15
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur Kastamonu'da Vesayetle Mücadeleyi Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur Kastamonu'da Konuştu

Kastamonu: Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı çerçevesinde 20 milletvekiliyle birlikte Kastamonu'yu ziyaret etti. Uygur, "AK Parti, ilk kurulduğu günden bu yana en büyük mücadelemiz, vesayetle mücadelemizdir"

Diyarbakır'daki Olay Üzerine Üzüntü Duydu

Uygur, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederken, "Devletimiz, Narin kızımızın kaybolduğu andan itibaren tüm imkânlarıyla seferber oldu" dedi. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanının konuyu yakından takip ettiğini belirtti ve adaletin sağlanması için çalışmalara devam edildiğini anlattı.

12 Eylül Darbesine Dikkat Çekti

12 Eylül askeri darbesinin 44. yıldönümüne atıfta bulunarak, "Her 10 yılda bir, milletin iradesinin askıya alındığı dönemlere tanıklık ettik" dedi. Uygur, 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye ve iradesine sahip çıktığı bir destan olduğunu vurguladı.

Milletin Hizmetinde 23 Yıldır Mücadele

Millet iradesiyle hizmet ettiklerini dile getiren Uygur, "Vesayetle ve terörle mücadele ediyoruz" diyerek, 23 yıldır refah için çalıştıklarını aktardı.

Uluslararası Politikaya Dair Açıklamalar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerine de konuşan Uygur, "Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, zulme 'dur' demeye devam edeceğiz" dedi. Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir konumda olduğunu ve mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Hedefi

Uygur, Türkiye'nin birçok alanda kendi kendine yeterlilik sağladığını ve "Türkiye Yüzyılı'nın köşe taşlarını, milletimizin desteğiyle döşeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Program sonrasında milletvekilleri görevlendirildikleri ilçelere ziyarette bulunacak.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenlendi.

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