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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Gazze Açıklamaları

Yalçın, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını sert şekilde eleştirdi ve katliamların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Gazze Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Niğde'de İsrail'i Eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in her türlü silahıyla sivillere karşı yürüttüğü saldırılara değinerek, "Bir savaş yürütmüyor, bir terörle mücadele operasyonu yaptığı yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Hizmetleri ve Birliktelik Vurgusu

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 22 yıllık AK Parti iktidarlarının ülkeye büyük hizmetler sunduğunu belirtti. "Önümüzdeki dönemde başarılarımızı artırmak için bu tür toplantılarda zihin ve gönül birlikteliği oluşturmamız gerekiyor,"

Gazze'deki Katliamlar ve Uluslararası Tepkisizlik

Yalçın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edildiğini hatırlatarak, "Gazze'de süren katliam ve soykırım korkunç bir saldırganlıkla tüm dünyayı tehdit ediyor," diye ekledi. İsrail'in soykırım suçu işlediğini söyleyen Yalçın, 40 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Amerika ve Batı Ülkelerinin İki Yüzlülüğü

Yalçın, uluslararası kuruluşların ve kamuoyunun İsrail'e sağladığı destekle açıkça taraf olduklarını vurgulayarak, "Amerikan Kongresi'nde Netanyahu'ya yapılan alkışlar, bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor," şeklinde konuştu.

Cevahir Uzkurt: Türkiye'nin Rolü Kritik

Ayrıca, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Filistin'deki çatışmaların Türkiye'yi hedef alarak genişleyeceğine dikkat çekti. Yalçın'ın ardından, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yerel seçimlerden bu yana gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sağ 2), AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sol 3) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3) de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sağ 2), AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sol 3) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3) de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sağ 2), AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sol 3) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3) de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sağ 2), AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sol 3) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3) de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sağ 2), AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sol 3) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3) de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sağ 2), AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sol 3) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3) de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağ 4), Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sağ 2), AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sol 3) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (sağ 3) de yer aldı.

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