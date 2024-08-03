AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Gazze Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Niğde'de İsrail'i Eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in her türlü silahıyla sivillere karşı yürüttüğü saldırılara değinerek, "Bir savaş yürütmüyor, bir terörle mücadele operasyonu yaptığı yok." ifadelerini kullandı.

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