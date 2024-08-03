AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Van'da Önemli Mesajlar Verdi

Ali İhsan Yavuz'dan Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özgürlük alanlarını genişletme konusundaki cesaretine vurgu yaptı. "Özgürlük alanlarını genişletirken, engelleri kaldırırken Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde ölümü göze aldı. Ölümü göze almasaydı, kefenini giyerek önümüze geçmemiş olsaydı, bütün bunlar olmazdı," dedi.

Uygulamalar ve Başarılar

Yavuz, AK Parti hükümeti döneminde yasaklarla, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele ettiklerini belirtti. Erdoğan'ın Türkiye'nin gelirlerini artırma ve imkanlarını genişletme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını ifade etti. "Bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini" söyleyen Yavuz, her milletvekilinin ve belediye başkan adayının Erdoğan'a verilen destek olarak görüldüğünü kaydetti.

Özgürlükleri Genişletme Mücadelemiz

Özgürlük alanlarının genişletilmesi ile ilgili mücadelelerine dikkat çeken Yavuz, başörtüsü yasağının kaldırılması ve Ayasofya'nın ibadete açılması gibi önemli adımları hatırlattı. "Ayasofya, sadece bir caminin ibadete açılması değildir; bu, aynı zamanda hükümranlık yetkinizin izharıdır," dedi.

Yerel Seçim Başarısızlıkları ve Gelecek Stratejisi

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 31 Mart'taki seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Maalesef seçimde istediğimizi elde edemedik. Tekrar hızlı bir şekilde ayağa kalkacağız," dedi. Kayatürk, eksikliklerin giderilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

Parti İçi Dayanışma ve Hedefler

AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini vurgulayarak, "Bu zihniyet sadece Van'a değil, bu kadim coğrafyadaki tüm kentlere kaybettiriyor, güven ortamına zarar veriyor," şeklinde konuştu. Güray, yerel siyasi rakiplerin olumsuz uygulamalarına dikkat çekti.