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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yavuz, etkinliğin önemli olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin medya alanındaki başarılarına dikkat çekti.

Yavuz, katıldığı oylamada, ülke genelinde yapılan çekimlerin kalitesini ve çeşitli konulardaki önemli anları belgeleyen fotoğrafların paylaşıldığını belirtti. Bu tür organizasyonların, toplumda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Oylama sonucunda, halk tarafından en çok beğenilen karelerin açıklanacağı gün merakla bekleniyor. Yavuz, Anadolu Ajansı'nın bu tür çalışmalarıyla Türkiye’nin fotoğrafçılık alanındaki gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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