AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı

Halit Yerebakan, Adana'da sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelerek, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Sağlık Çalışanlarıyla İftar Programında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Adana'da sağlık çalışanlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Etkinlik, partisinin il başkanlığı tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Sağlık Çalışanlarının Önemi Vurgulandı

İftar programında konuşan Yerebakan, sağlık çalışanlarının toplumdaki önemli rollerine dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşadıklarını aktaran Yerebakan, "O kadar yaşanmış acı vardı ki bugün bile düşündükçe gözlerim doluyor. Gözlerimin dolmasının esas sebebi, insanlar acı çekmesin diye canla başla çalışan, bütün acıyı kalbine gömen değerli insanlardı. İyi ki varsınız." şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Sağlık Politikaları ve Geri Bildirim Önemli

Yerebakan, sağlık politikalarının çağın gerekliliklerine göre yerine getirilebilmesi için gerekli vizyonun, vatandaşların mesajlarıyla ve bu hizmeti veren meslektaşlarından gelecek geri bildirimlerle şekillendirileceğini belirtti.

İftar programına, sağlık çalışanlarının yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Adana'da düzenlenen iftar programında sağlık...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Adana'da düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Adana'da düzenlenen iftar programında sağlık...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Adana'da düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

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