AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Kastamonu'da Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Kastamonu'da Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kastamonu'da yaptığı açıklamalarda muhalefeti eleştirerek gelecekteki hedeflerini ortaya koydu. Yılmaz, "Böylece bir sosyal medya algısıyla birlikte önümüzdeki 5 seneyi geçirmeyi planlıyorlar. Geçmez o 5 sene. Hiç öyle hayal etmesinler. Öyle bir şey mümkün değil." dedi.

31 Mart Seçimleri Değerlendirmesi

Toplantıda konuşan Yılmaz, 31 Mart seçimlerini değerlendirip illeri ziyaret ettiklerini belirtti. "Seçim, milletimizin duygu ve düşüncelerinin sandığa yansıyan bir boyutunu ifade eder. Kısaca sandık konuşur," diyen Yılmaz, AK Parti'nin bu süreçte en iyi şekilde halkın ihtiyaçlarını karşılayarak başarılı olacağını vurguladı.

Belediyelerin Başarı Öyküleri

Yılmaz, "Biz, 31 Mart seçimlerinin sonucundan memnun değiliz. Beklediğimiz sonuç bundan daha iyiydi. Ancak bize verilen mesajı bir talimat olarak değerlendiriyoruz," diyerek AK Partili belediyelerin yeni hikayeler yazacağını öngördüğünü ifade etti.

Mazeret Değil Başarı

Yılmaz, muhalefet belediyelerinin mazeret üretmeye başladığını belirterek, "Hiçbir AK Parti'li belediye, kendisinden önceki belediyelerle kendisini mukayese etmemiştir," dedi. Sosyal medya algısının hizmetlerle kıyaslanamayacağını belirtti ve gelecekte yapılacak işlerin tanıtımına vurgu yaptı.

Parti ve Hedefler

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini aktardı. Programa, birçok milletvekili ve yerel yöneticinin yanı sıra partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı.