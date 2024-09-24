AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Edirne'de Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Edirne'de Partililerle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Edirne'de yerel partililerle bir araya geldi. Edirne İl Başkanlığına gelişinde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba ve birçok yerel yöneticinin katıldığı bir karşılama töreni yapıldı.

Seçim Sonuçları ve Gelecek Stratejileri

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Seçimleri sonrasında illerde gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantılarının önemine değindi. "Sandıktan çıkan sonuçların milletimizin talimatı ve önerisi olarak alındığını" belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

"Seçim sonuçları, AK Parti'nin tüm mekanizmaları tarafından tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonucu alamadığımızda, bu durumun sebeplerini inceleyerek 10 maddelik bir liste hazırladım. Bu maddeleri, farklı kesimlerden duyduğum geribildirimlerle pekiştirdim."

Yılmaz, AK Parti'nin 31 Mart 2024 seçimlerine odaklandığını, dolu dizgin bir şekilde gelecek için hazırlık yaptıklarını; Edirne teşkilatının bu yüksek enerjisinin de kendisine moral verdiğini vurguladı.

Teşekkür Konuşmaları ve Hediye

Programda, Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve İl Başkanı Belgin İba tarafından kısa selamlama konuşmaları yapıldı. Toplantının sonunda İba, Yılmaz’a Edirnekari bir tablo hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Edirne il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına gelişinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (sol 3), ilçe ve belde belediye başkanlarıyla partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Edirne il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına gelişinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (sol 3), ilçe ve belde belediye başkanlarıyla partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Edirne il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına gelişinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (sol 3), ilçe ve belde belediye başkanlarıyla partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Edirne il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığına gelişinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (sol 3), ilçe ve belde belediye başkanlarıyla partililer tarafından karşılandı.